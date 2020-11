Espaço gratuito aberto aos candidatos a prefeito de Sena Madureira

A direção do site senaonline.net vem a público de forma gratuita oferecer espaço para divulgação de suas agendas politicas aos senhores Mazinho Serafim e Gerlen Diniz, referidos candidatos a prefeito do Município de Sena Madureira. Caso ambas as partes estejam interessados devem encaminhar suas agendas políticas no horário das 8:00 ás 17:00 horas, para o wattszap 99967 8096. Lembrando que o material deverá está assinado pelas referidas assessorias. No mais obrigado e boa sorte a ambas as partes.

Ronaldo Duarte: Diretor da empresa senaonline.net.

