Emenda de Alan Rick proporciona implantação de uma moderna Clínica de Fisioterapia na APAE-em Rio Branco

Uma moderna clínica de fisioterapia já está em plenas condições de ser usada pela comunidade usuária dos serviços da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Rio Branco graças a uma emenda individual no valor de R$ 450 mil do Deputado Federal Alan Rick (DEM). Os recursos também permitiram melhorias nas Clínicas de Psicologia e Fonoaudiologia da instituição. A Clínica de Fonoaudiologia, aliás, passa a contar com um moderno equipamento de audiologia.

O espaço, que vai beneficiar 300 alunos matriculados na APAE Rio Branco, muitos dos quais oriundos do interior do Estado, só não foi inaugurado em função da situação distanciamento social implantado no Estado por conta da pandemia do Coronavírus.

Além de uma clínica moderna, a melhor da região norte, os recursos destinados por Alan Rick permitiam a aquisição de equipamentos e material permanente – cadeiras de rodas, nebulizadores, esteiras, computadores, bicicletas ergométricas, aparelhos de tração ortopédica, ultrassons para fisioterapia, exercitadores, entre outros para atendimento da comunidade.

“Nunca é demais lembrar que nosso maior trabalho em Brasília não pode ser apenas legislativo. Garantir recursos para as nossas instituições é uma prioridade permanente. Veja o caso da APAE. Essa minha emenda R$ 450 mil é a maior emenda que a instituição já recebeu e atende crianças da Capital e do interior com aulas, reabilitação física e oral, além de atendimento psicológico. É um trabalho de amor e dedicação a uma causa nobre.

Não poderia jamais deixar de ajudar, destaca Alan Rick, lembrando que ação célere do Ministério da Saúde no acolhimento do pleito, toda estrutura já está em plenas condições de uso.

RECONHECIMENTO E GRATIDÃO

“O Deputado Alan Rick nos proporcionou uma melhoria no atendimento que é difícil até de explicar. Basta dizer que nossa clínica será a mais moderna da região. Nem mesmo as clínicas particulares contam com os equipamentos que conseguimos adquirir. Os equipamentos de audiologia, por exemplo, só dispomos de um na rede pública, e este nem sempre está funcionando”, destaca a presidente da APAE de Rio Branco, Cecília Lima.

Segundo Cecília, Alan Rick foi o primeiro parlamentar a dar uma atenção significativa à instituição. “Nunca recebemos uma emenda nesse valor. A gente aqui vive um momento de profunda alegria e gratidão. O deputado Alan sempre nos recebeu com muita deferência e respeito. Nós solicitamos os recursos e ele com muita rapidez nos atendeu. Essa nova clínica significa a modernidade que tanto sonhamos. Com esses equipamentos hoje temos a melhor clínica de Rio Branco e somos gratos ao deputado Alan por todo apoio que nos tem dado”, disse Cecília Lima.

Deixe seu comentário

comentários