Emenda de Alan Rick garante R$ 20 milhões para obras de mobilidade urbana na Avenida Ceará

Os constantes engarrafamentos e a lentidão do trânsito no centro de Rio Branco são dois problemas que precisam ser resolvidos com urgência. Na busca de soluções para esta realidade, o deputado federal Alan Rick destinou R$ 20 milhões de sua emenda de bancada deste ano para uma das mais importantes obras de infraestrutura e mobilidade urbana da cidade de Rio Branco: a construção de um túnel no cruzamento da Avenida Ceará com avenida Getúlio Vargas, construção de corredores de ônibus, além do alargamento da avenida Ceará do cruzamento da Floriano Peixoto até a quarta ponte.

Na última quinta-feira, 27, o parlamentar esteve reunido com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Victor Bonecker, o Secretário Municipal de Infraestrutura, Edson Rigaud e equipe técnica para debater o projeto que já está em fase de conclusão.

“Fiquei muito feliz com o projeto. A obra toda abrangerá quase 2 quilômetros da Avenida Ceará e inclui, além do túnel, corredores exclusivos para ônibus, pistas alargadas, além de um mini terminal de passageiros no estádio José de Melo, em parceria com a prefeitura. O objetivo é deixar nossa cidade mais moderna e preparada para os próximos 20 anos. Os recursos já estão garantidos junto a SUDAM. Com o projeto concluído, irá para licitação para, posteriormente, iniciar as obras”, destaca Alan Rick.

O parlamentar acreano também destaca que são ações como essas que fortalecem a certeza de que escolheu o caminho certo na política, o caminho do trabalho e da busca de recursos para melhoria coletiva.

ENTENDA A NOVA AVENIDA CEARÁ

Ao longo dos últimos anos foram feitos investimentos na urbanização em praticamente toda a Av. Ceará, mas como toda cidade brasileira, o centro ainda é para onde convergem a maioria das pessoas. E a avenida Ceará, como principal elo com o Terminal Urbano, precisa continuar a receber investimentos, garantindo a continuidade da sua urbanização até chegar ao Terminal Urbano Central.

A outra avenida que converge para a Av. Ceará e com isso liga muitas linhas de transporte ao Terminal, é a Av. Getúlio Vargas. Então a partir daí há quatro cruzamentos muito importantes a tratar, que são, o da Floriano Peixoto com a Av. Ceará, este da Av. Ceará com a Av. Getúlio Vargas, na sequência da Av. Ceará com a Rua Marechal Deodoro e por fim a Av. Ceará com a Travessa Guaporé. Todos com conflitos diários nos horários de pico, causando retenções e atrasos para todos os usuários das vias.

A obra que será realizada com os recursos da emenda do deputado Alan Rick têm por objetivo a criação de corredores de ônibus para atender as 47 linhas que passam pelo centro, e a implantação de uma trincheira no cruzamento da Av. Ceará com a Av. Getúlio Vargas, eliminando um semáforo, buscando eliminar ou minimizar os conflitos de trânsito existentes nas vias citadas, aumentar a capacidade na circulação de veículos e garantir que a circulação de pedestres seja o mais seguro possível, ou seja, ampliar a capacidade de mobilidade a todos.

PRINCIPAIS PROPOSTAS DO PROJETO:

1. Corredor exclusivo para ônibus totalizando 1.000 m sendo:

660 m no sentido centro-bairro;

340 m no sentido bairro-centro.

2. Av. Ceará X Rua Floriano Peixoto

Proposta: eliminar um tempo de sinal.

Intervenção: mudar o fluxo de veículos na rua José de Melo no trecho da Av. Ceará até o Parque da Maternidade.

Esse fluxo terá como opção para acessar a Av. Ceará, o Parque da Maternidade e a Av. Getúlio Vargas.

Importância: reduzir retenções na Av. Ceará.

3. Avenida Ceará X Avenida Getúlio Vargas

Proposta: eliminar o conflito.

Intervenção: implantar uma trincheira (túnel)

Importância: liberar o fluxo.

