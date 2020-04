Emenda de Alan Rick garante novo ônibus para o Hemoacre

O deputado federal Alan Rick (DEM) garantiu esta semana, através de suas emendas individuais, a liberação de R$ 1,5 milhão do Ministério da Saúde para aquisição de um ônibus adaptado para o Hemoacre realizar coleta de sangue de maneira moderna, segura e com acessibilidade, tanto na capital quanto no interior.

Para se ter uma ideia da importância destes recursos, basta dizer que o único ônibus que o Hemoacre dispõe foi comprado há 30 anos e, embora esteja funcionando, já não permite coleta frequente nos bairros da capital e viagens ao interior do Estado.

Os recursos liberados pelo deputado foram assegurados a partir de uma reivindicação apresentada por servidores do órgão. Atento à importância da demanda, Alan Rick incluiu os recursos de R$ 1,5 milhão em suas emendas individuais e trabalhou junto ao Ministério da Saúde, em Brasília, para sua rápida liberação. Nesta quarta-feira, 15, recebeu a boa notícia de que os recursos foram liberados pelo Ministério. Recursos estes que já estão na conta da Secretaria Estadual de Saúde para aquisição e adaptação do ônibus, assim como a compra dos equipamentos necessários para o seu pleno funcionamento.

O novo ônibus funcionará com toda a estrutura de coleta de sangue, além de mais conforto aos doadores com cadeiras modernas, banheiro, sala de coleta, triagem e acessibilidade para cadeirantes.

“Esse ônibus vai melhorar e ampliar nossa coleta. Nosso ônibus atual, por ser antigo, não nos permite ir ao interior, aos quartéis que são nossos grandes parceiros, além de contar com uma estrutura moderna de atendimento”, destaca a diretora administrativa do Hemoacre, Milena Dias.

Milena explica que a demanda por sangue tem aumentado nos últimos anos e não se restringe apenas ao atendimento a acidentados ou pessoas internadas nas unidades de saúde. “Hoje nós temos a realização de cirurgias cardíacas, transplantes, tratamento de câncer, que tem necessidade permanente de bolsas de sangue. Uma cirurgia de transplante pode necessitar de 10 bolsas. Com essa unidade em funcionamento, vamos poder ampliar nossa coleta e atender melhor as demandas diárias”, comemora a diretora.

Recursos

Desde o seu primeiro mandato, Alan Rick tem priorizado recursos para a saúde do Estado. Nos últimos cinco anos destinou R$ 40.310.564,00 o setor, beneficiando hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) na capital e no interior, além de Unidades Básicas de Saúde nos 22 municípios acreanos. Do total, R$ 32.147.168,31 foram empenhados e, desse valor, R$ 24.648.454,49 já foram pagos.

Deixe seu comentário

comentários