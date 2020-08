Embolou o meio de campo, o mais besta não anda, voa

Por-Ronaldo Duarte O Município de Sena Madureira, a terceira maior cidade do Estado do Acre terá este ano a eleição de prefeito mais disputada de sua história, de um lado pelo PSDB, estará a ex. prefeita Toinha Vieira, tendo como vice a empresária Charlene Lima do partido PTB. No outro está o deputado estadual Gerlen Diniz do PP, tendo como vice o vereador Josandro Cavalcante do PDT. No meio está o atual prefeito Mazinho Serafim do MDB, tendo como vice o professor Gilberto Lira também do MDB, e atual vice prefeito da cidade.

Pode se notar que neste meio o mais besta não anda, voa. Sem contar que todos gozam de uma boa aceitação junto à população de Sena Madureira. Outro detalhe, é que, todos terão recursos partidários para gastarem em suas campanhas.

Nossa reportagem esteve conversando com vários eleitores e uma boa parte nos afirmaram, não sabem ainda em quem vão votar e aguardam a nova nota de 200 reais que está prestes a ser lançada no país. Claro que a maioria dos eleitores não pensam desta forma, eles acreditam que o voto tem que ser dado em pessoas capazes de representar bem a comunidade. Porém admitem que os bons eleitores acabam muitas vezes sendo injustiçados pelo voto vendido.

Nossa reportagem não está dizendo que os pré-candidatos irão comprar votos, mais deverão receber centenas de propostas financeiras, vindo de alguns eleitores descompromissados com desenvolvimento da cidade.

O quadro de pré-candidatos é muito bom, não podemos negar, Toinha Vieira já foi prefeita do município e fez uma boa administração, o deputado Gerlen Diniz hoje é considerado pela comunidade como um dos deputados na Assembleia Legislativa atuante, em defesa da classe menos favorecida e diga-se de passagem, muito inteligente e preparado para o cargo.

Já o atual prefeito Mazinho Serafim, vem trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população e não tem medo do embate.

Agora só nos resta esperar o resultado da apuração para sabermos quem será o vencedor. A todos, parabéns pela coragem e boa sorte.

Ronaldo Duarte

