Em Sena, Secretário estadual de educação entrega equipamentos e fala sobre Projeto para revitalizar a Escola Instituto Santa Juliana

Edinaldo Gomes, Da Redação do Jornal Difusora

Acompanhado do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), o secretário de Educação do Acre, Mauro Sérgio Cruz, esteve nesta quinta-feira (2), na cidade de Sena Madureira para a entrega de equipamentos em Escolas ligadas à rede estadual de ensino.

Na ocasião, foram entregues computadores nas Escolas Instituto Santa Juliana e Assis Vasconcelos bem como Kit de Fanfarra na Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli e Assis Vasconcelos. “Esses computadores serão utilizados pelos alunos como também na parte administrativa das escolas”, destacou o secretário.

O deputado Gehlen Diniz, líder do Governo na Assembléia Legislativa do Acre, participou da entrega dos equipamentos, considerando importante a iniciativa. “Trata-se de mais uma ação do Governo do Acre importante para as nossas escolas. Sabemos que atualmente as aulas estão suspensas, mas ao serem normalizadas, alunos e funcionários contarão com equipamentos novos. Além disso, o Governo também irá revitalizar a Escola Instituto Santa Juliana que será outro marco importante”, destacou.

REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA INSTITUTO SANTA JULIANA

Durante o cumprimento de sua agenda em Sena Madureira, Mauro Sérgio Cruz reafirmou o compromisso do Governo do Estado em restaurar a Escola Instituto Santa Juliana, uma das escolas mais tradicionais da cidade. O prédio de dois andares está abandonado há vários anos. “Trouxemos engenheiros e arquitetos para fazer uma vistoria no prédio antigo. A primeira etapa do Projeto já foi concluída. Temos, inclusive, o recurso para iniciarmos os trabalhos. A nossa meta é que em 2022 o governador Gladson Cameli entregue a Escola Santa Juliana totalmente revitalizada”, destacou o secretário.

A professora Irlane Diniz, coordenadora do Núcleo da SEE, em Sena Madureira, agradeceu o empenho do Governo do estado e do secretário Mauro Sérgio no que tange às demandas das escolas de Sena. “Temos um secretário que trabalha em parceria. Ao longo dessa gestão, vários benefícios já foram trazidos para Sena Madureira pelo Governo do Estado. Quem ganha é a comunidade”, salientou.

Em razão da pandemia causada pela Covid-19, as aulas presenciais estão suspensas, mas o Estado oferece outras ferramentas para não deixar os alunos desassistidos. Nesse sentido, estão sendo enviadas atividades pela internet e, ainda, estão sendo transmitidas aulas pelas Rádios Difusora 670 KHZ e Aldeia FM 105,9 MHZ.

