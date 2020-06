Em Sena, representante do Idaf alerta criadores de gado para fazer declaração do rebanho

Da Redação

Neste ano, o Governo Federal suspendeu a campanha de vacinação contra a febre aftosa, mesmo assim, é preciso que os criadores de gado façam a declaração do rebanho sob pena de ficarem inadimplentes junto ao Idaf.

No Acre, o prazo estipulado para a declaração termina no dia 15 deste mês, ou seja, já se encontra em sua reta final.

De acordo com a veterinária Paula Helena, chefe do Idaf em Sena Madureira, é muito importante que os produtores não percam o prazo. “Até agora, a declaração do rebanho está ocorrendo dentro do contento, muitos produtores estão comparecendo. Vale frisar que é preciso declarar todas as espécies, não somente os bovinos. Atendemos em horário corrido, com início às 7 horas da manhã e término às 13 horas”, frisou.

Quem não fizer a declaração dentro do prazo não poderá ter em mãos, futuramente, a Guia de Transporte Animal (GTA), além de pagar multa.

