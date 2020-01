Em Sena, Novenário de São Sebastião será encerrado nesta segunda-feira

Redação Senaonline.net

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, é comemorado em todo o Brasil o dia de São Sebastião, o Santo Padroeiro. Em várias cidades do Acre irão ocorrer eventos para celebrar a data.

Em Sena Madureira, segundo informações da Igreja Católica, haverá a tradicional Procissão, com início às 18 horas, e logo em seguida a celebração da Missa. Todo o evento ocorrerá na Capela São Sebastião do Cafezal, situada no Bairro Cidade Nova.

Desde o dia 11 deste mês as novenas vem ocorrendo na referida capela, onde os fiéis comparecem em grande número para homenagear o Mártire.

De acordo com a história, Sebastião era o Comandante da Guarda Pretoriana, mas decidiu abandonar o alto posto para servir os mais necessitados. Em razão disso, ele foi morto a flechas, mas para os fiéis deixou um grande exemplo de cristão.

