Em Sena, moradores cobram da Prefeitura a construção de uma nova ponte no Cassirian

Os moradores do ramal do 17, no Cassirian, em Sena Madureira, estão reivindicando trabalho de melhoramento ou até mesmo a construção de uma nova ponte no referido local. Eles alegam que a ponte atual está bastante deteriorada e oferece um grande perigo para a comunidade.

Por se tratar da única via de acesso, os moradores que precisam vir á cidade ou retornar para suas casas tem que passar obrigatoriamente por essa ponte. “Queremos que uma providência seja tomada o mais rápido possível porque a situação aqui está caótica. Não esperem olhar por nós somente na época de eleições”, comentou o morador Francisco Silva Araújo.

A convite dos moradores, o vereador Canário (PTB) esteve no local e disse que vai reforçar o pedido junto ao prefeito Mazinho. “Os moradores alegam que se nada for feito nos próximos dias eles irão promover uma manifestação. Realmente a situação é crítica”, comentou o vereador Canário.

Deixamos o espaço aberto caso a Prefeitura, através da Secretaria de Obras queira se manifestar sobre a reivindicação dos moradores do Cassirian.

