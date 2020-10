Em Sena, índio acusado de matar oponente é capturado pela Polícia

Redação Senaonline.net

A Polícia Civil de Sena Madureira conseguiu localizar e prender nesta quinta-feira (29), um indígena acusado de assassinato. Contando com o apoio da Polícia Militar, a captura se deu por volta das 10:30 horas no Bairro Praia do Amarílio.

M.L.S.S.J figura como um dos autores da morte de Maicon Diones, ocorrida no dia 9 de outubro deste ano no Bairro da Vitória. Na ocasião, Maicon se encontrava em casa quando foi surpreendido e não teve como esboçar reação, sendo morto a tiros.

A Polícia continua investigando o caso na tentativa de localizar e prender os demais envolvidos.

O indígena preso na data de ontem foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena e posteriormente transferido para o presídio Evaristo de Moraes.

