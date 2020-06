Em Sena, governador assina convênio para ajudar Prefeitura na reabertura de ramais; serão investidos mais de 600 mil reais

Da Redação Senaonline.net

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), assinou nesta semana um convênio com a Prefeitura de Sena Madureira para ajuda na reabertura e melhoramento dos ramais. O valor total que será repassado aos cofres da Prefeitura é de 669.591,81 mil reais.

Ao falar com a imprensa local, Gladson Cameli, destacou o compromisso do governo com o homem do campo. “Sabemos que com a chegada do verão os produtores rurais ficam ansiosos para terem seus ramais reabertos. Estamos vivendo um momento difícil com relação a essa pandemia, mas nem por isso, iremos deixar de ajudar a nossa população. Esse é o primeiro convênio. Sena Madureira irá receber mais recursos”, comentou o governador.

O líder do governo na Assembléia Legislativa do Acre, Deputado Gehlen Diniz, parabenizou o governador pela iniciativa e disse que o Deracre irá fiscalizar a aplicação do recurso. “Inicialmente parabenizamos o governador por ajudar Sena Madureira, pois temos inúmeros ramais que precisam ser reabertos. Na reunião, recebemos a informação do Diretor do Deracre que haverá fiscalização quanto a aplicabilidade do recurso. Nossos produtores merecem esse apoio”, enfatizou.

Vale lembrar que no ano passado, o Governo do Acre também repassou recursos para a Prefeitura de Sena Madureira reabrir os ramais, por entender que Sena tem um grande número de ramais que precisam desse tipo de intervenção para facilitar o acesso e o escoamento da produção rural.

