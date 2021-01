Em Sena, criminosos tentam matar desafeto, mas arma bate catolé

Com informações da assessoria da PM

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta segunda-feira (25/01/2021), realizou à apreensão de uma arma de fogo, ao longo da BR-364 sentindo Sena Madureira a Rio Branco.

Na ocasião, os militares receberam uma solicitação via 190 para atendimento de uma possível ocorrência de tentativa homicidio na BR-364, na altura do KM 25.

Segundo a informação repassada à guarnição, dois indivíduos estavam em uma motocicleta CB300 na tentativa de matar a vítima que se encontrava em um veículo com sua família.

Os indivíduos vieram em acompanhamento ao veículo até a cidade de Sena Madureira, contudo a arma falhou no momento do ato criminoso, por isso estes não lograram êxito.

Após isso, a guarnição de posse das informações, realizaram patrulhamento conseguindo encontrar e prender em flagrante os indivíduos autores da tentativa de homicídio, sendo que estes ainda estavam em posse das munições e da arma de fogo utilizada no fato.

O local da prisão foi na fazenda forquilha na altura do KM 30 da BR-364 entre Sena Madureira a Rio Branco.

