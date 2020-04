Em Sena, casos notificados do Coronavírus foram todos descartados

Por: Edinaldo Gomes

Um boletim divulgado recentemente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), apontou que os 19 casos notificados de Coronavírus, em Sena Madureira, foram descartados. Com isso, a cidade não tem oficialmente nenhum caso confirmado da doença até o presente momento.

Mesmo assim, o Plano de enfrentamento à doença continua sendo executado, envolvendo representantes do Hospital João Câncio Fernandes, Secretaria Municipal de Saúde, Forças de segurança, dentre outros setores. O município conta também com a presença do Biólogo Leandro Sousa, da Fiocruz.

Para o Gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes, Elvys Danni, é fundamental que a população continue atenta e siga as orientações da Sesacre e do próprio Ministério da Saúde. “Graças a Deus ainda não há nenhum caso confirmado em Sena Madureira, mas é imprescindível que todos nós possamos nos precaver, adotando as medidas de higiene e principalmente mantendo o isolamento social”, comentou.

A entrada para Sena Madureira pela Rua Maranhão, próximo ao posto de gasolina do Duduca está fechada. Além disso, foi montada uma barreira sanitária na Avenida Brasil, proximidades do Cenário Parque das Acácias onde são repassadas diversas informações para quem acessa o município.

Seguindo o Decreto baixado pelo governador Gladson Cameli, a Polícia Militar vem intensificando a fiscalização na área central de Sena Madureira, visto que, alguns estabelecimentos não podem funcionar por conta da pandemia.

