Em Sena candidatos e eleitores correm o risco de serem infectados por Covid 19

Os candidatos a prefeito e vereadores parecem terem esquecido que ainda estamos vivendo um período delicado no combate ao coronavírus. Todos estão visitando os eleitores da cidade e do interior de forma presencial, muitas vezes correndo o risco de serem infectados. Talvez este tenha sido o motivo responsável pelo aumento do Covid 19 no município.

Hoje temos 7 pessoas internadas e mais de 1.700 casos registrados. O hospital de campanha que estava praticamente vazio já começa a receber novos pacientes. O secretário de saúde do estado alerta, que todos continuem tomando os cuidados necessários para melhor combater o vírus, caso contrário o surto da doença poderá aumentar novamente.

Resumindo. Quem não se prevenir poderá sofrer as consequências da doença, fincando exposto a uma vaga no cemitério São João Batista, a última morada para as pessoas que ignoram a existência da doença. Vale lembrar que, quem morre por Covid não tem direito a velório. Fica a alerta blz.

Ronaldo Duarte

