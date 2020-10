Em Sena, acusados de homicídio e ocultação de cadáver serão julgados nesta quinta-feira

Redação Senaonline.net

A justiça de Sena Madureira, por intermédio do juiz Fábio Farias, definiu para esta quinta-feira (29), mais um julgamento neste mês de outubro. O caso em questão envolve a morte do braçal José Francisco Oliveira de Aaraújo, ocorrida em julho do ano passado.

Luciano de Freitas Dantas e Márcio Santos da Silva sentarão no banco dos réus, respondendo pela morte de José Francisco bem como pelo crime de ocultação de cadáver.

De acordo com os autos do processo, esse assassinato ocorreu no dia 6 de julho de 2019, no ramal da Boca do Mucuripi. José Francisco, a vítima, foi atingido com vários golpes.

Um dos acusados – Márcio dos Santos, confessou a autoria do crime. Disse que a vítima passou a mão em suas nádegas. Entretanto, esse, segundo ele, não foi o único motivo. Os dois já tinham tido outras discussões e José Francisco teria o ameaçado.

Por conta da pandemia causada pela Covid-19, todas as medidas preventivas são tomadas no sentido de resguardar a saúde dos participantes do julgamento. Os réus, por exemplo, participam do júri por meio de videoconferência.

Mesmo diante da pandemia, vários julgamentos já foram realizados na comarca de Sena Madureira, presididos pelo juiz Fábio Farias. A meta é cumprir o que estabelece a lei, principalmente com relação a quem já se encontra preso a um ano ou mais no presídio e que aguarda uma decisão da justiça.

