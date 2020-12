Em janeiro Sena Madureira perde um dos vereadores mais atuantes no legislativo

Nem sempre a política parece ser justa com aqueles que se pautam em fazer um bom mandato político. Foi o caso de vereador Tom Cabelereiro, que durante os seus quatro anos de mandato sempre lutou pelo desenvolvimento do município e apresentou vários projetos no plenário da câmara municipal para beneficiar as famílias da zona urbana e rural. Através das suas indicações junto ao prefeito Mazinho serafim conseguiu melhoramento e pavimentação de várias ruas e becos. Tom também sempre esteve presente nas lutas sociais, ajudando a garantir os direitos da população de Sena Madureira.

Talvez o pecado do vereador tenha sido não ter investido em mídia para divulgar suas ações junto a sociedade, que busca informações nos sites e redes sócias. Tom, perdeu seu terceiro mandato por falta de três votos.

Fica o alerta aos demais vereadores. O trabalho de mídia é fundamental na carreira de um representante do povo, já que estamos vivendo na era digital.

Ronaldo Duarte

Deixe seu comentário

comentários