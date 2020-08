Em ação: Barreira do Idaf fiscaliza transporte de animais, em Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), desencadeou nesta quarta-feira (19), por meio de uma barreira móvel, trabalho de fiscalização na BR-364, entre Sena e Rio Branco, sobre o transporte de animais. A meta é coibir prováveis irregularidades e ao mesmo tempo orientar os criadores.

Conforme estabelece a lei, para a realização do transporte de bovinos ou outros animais é preciso que se tenha a GTA (Guia de Trânsito Animal), documento este emitido pelo próprio Idaf. “A fiscalização ocorre em dias e horários inopinados. Há algum tempo, estamos alertando os produtores a ficarem adimplentes com o Idaf para que tenham acesso a GTA. A nossa função não é simplesmente punir, porém, aqueles que não cumprem determinadas obrigações estão sujeitos a multas”, comentou a chefe do Idaf em Sena Madureira, Jardany Sales.

Neste ano não teve a campanha de vacinação contra a febre aftosa, mesmo assim, o criador precisa declarar o rebanho. “Ainda tem criador que não fez a declaração do rebanho. Estes ficam inadimplentes com o Idaf e não tem como acessar a GTA. Por isso, pedimos a todos que se regularizem para que possam exercer suas atividades sem nenhuma complicação”, enfatizou.

Além dessa ação, a equipe capitaneada por Jardany Sales também esteve em algumas propriedades com os seguintes serviços: Saneamento para o controle de focos de anemia infecciosa equina, visita técnica a locais com risco para febre aftosa para inspeção de patas e bocas de animais suscetíveis e fiscalização em locais com suspeita de abate clandestino de suínos.

Deixe seu comentário

comentários