Elvis Dany, novo Diretor do Hospital de Sena, fala de suas perspectivas de trabalho

A principal unidade de saúde de Sena Madureira está sob nova direção. Recentemente o funcionário concursado do Estado, Elvis Dany, assumiu a Gerência-geral do Hospital João Câncio Fernandes em substituição a Jairo Cassiano que foi deslocado para outra função no Governo.

Em entrevista à Rádio Difusora de Sena Madureira na tarde desta segunda-feira, Elvis Dany disse que fará um trabalho pautado na ética e responsabilidade, em parceria com os servidores e com a população. “Inicialmente quero agradecer a Deus por esse momento bem como ao governador Gladson Cameli e ao deputado Alan Rick pela confiança. É um novo desafio que pretendo cumprí-lo com muito esforço. Agradeço também ao ex-diretor Jairo Cassiano que fez um trabalho relevante. Vamos dar continuidade ao trabalho, pautando as nossas ações na responsabilidade e em parceria com os moradores”, salientou.

Elvis destacou que graças ao esforço do Governo do Estado, hoje tem sido possível manter dois médicos no plantão diariamente. Em anos anteriores, durante várias vezes, havia apenas um médico no plantão tendo que se desdobrar nos atendimentos do Pronto Socorro, pavilhão de internações e centro cirúrgico. “Felizmente estamos mantendo dois médicos no plantão todos os dias, também foi resolvida a questão do Raio X e a ambulância está funcionando perfeitamente. Temos muito a melhorar, como nosso próprio governador diz, mas estamos na luta para ofertar uma saúde melhor à nossa população”, destacou.

Além de atender os moradores de Sena Madureira, o Hospital João Câncio Fernandes também atende moradores de Manoel Urbano, Santa Rosa e parte do Amazonas.

No momento atual, a unidade de saúde está passando por um processo de Reforma e ampliação graças a emendas destinadas pelo deputado federal Alan Rick e contrapartida do Governo do Acre. Tal intervenção irá garantir um melhor ambiente para os profissionais da saúde e para a população de um modo geral.

