Eleições em Manoel Urbano: Democratas confirma apoio ao Pastor Aldemar e a Izaute Vaz

Durante reunião ocorrida nesta quarta-feira (26), o partido Democratas do deputado federal Alan Rick bateu o martelo e decidiu apoiar o Pastor Aldemar Ferreira e Izaute Vaz para a sucessão municipal na cidade de Manoel Urbano. O pastor Aldemar é pré-candidato a prefeito e Izaute Vaz pré-candidato a vice. Eles deverão disputar as eleições com o atual prefeito Tanízio Sá.

Principal referência do Democratas no Acre, o deputado federal Alan Rick demonstrou contentamento em face da aliança. “Com grata satisfação estamos confirmando o apoio do Democratas ao Pastor Aldemar e ao Izaute Vaz, duas lideranças conceituadas em Manoel Urbano. Vou continuar, através do meu mandato, trazendo investimentos para o município murbanense”, comentou.

O presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, por sua vez, destacou o fortalecimento do partido para as eleições deste ano. “O Democratas está se fortalecendo em 17 municípios e fico extremamente feliz por essa união de lideranças da cidade de Manoel Urbano. O Pastor Aldemar e o Izaute tem uma história na política dessa cidade e terão mais essa oportunidade de disputar a eleição majoritária. O Democratas tem uma chapa completa de candidatos a vereador e entra pra somar com esse projeto”, enfatizou.

Também estiveram presentes na reunião, o pastor Macilo Levir, presidente do Diretório Municipal do Democratas em Manoel Urbano, os vereadores Luiz Castro e Cleiton, ambos do Democratas, além de outras lideranças.

