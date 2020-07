Eleições 2020: Sena Madureira tem cinco seções instaladas na zona rural

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

As Eleições Municipais deste ano foram postergadas para o mês de novembro, época em que as chuvas começam a atingir a região de Sena Madureira dificultando o tráfego para quem mora na zona rural e utiliza os ramais. A grande preocupação, principalmente dos candidatos, reside no fato de que muitos eleitores não terão como se deslocar até a cidade para votar.

Em algumas regiões de Sena Madureira há seções que funcionam na zona rural, o que deve amortizar essa falta do eleitorado caso o inverno realmente esteja predominando no mês de novembro.

De acordo com o Fórum Eleitoral da 3ª Zona, as seções funcionarão nas seguintes comunidades: Cazumbá (Rio caeté), Joaquim de Matos (Projeto de Assentamento Joaquim de Matos), Recife (Rio iaco), Nova Olinda (Rio Iaco) e Lua Nova (Rio Macauã). Os moradores dessas localidades votarão, portanto, sem precisar se deslocar para a cidade.

No cenário do Acre, Sena Madureira figura como o terceiro maior colégio eleitoral. Em 2020, particularmente, 28.985 moradores estão aptos a irem às urnas.

Deixe seu comentário

comentários