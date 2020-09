Eleições 2020: oposição se une e apresenta uma única chapa formada por Gehlen Diniz e Toinha Vieira

Redação Senaonline.net

Após muitas idas e vindas, líderes de oposição ao atual prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), bateram o martelo e decidiram que irão apresentar uma única chapa nas Eleições Municipais. A mesma será formada pelo deputado Gehlen Diniz (Progressistas), pré-candidato a prefeito e Toinha Vieira (PSDB), pré-candidata a vice-prefeita.

Na manhã desta segunda-feira (7), durante reunião foi feito o anúncio. Gehlen e Toinha terão também o apoio do vereador Josadro Cavalcante (PDT) que foi cotado como pré-candidato a vice, mas em nome da unidade resolveu ceder. A empresária Charlene Lima, presidente estadual do PTB e o ex-vereador Zenil Chaves também estão no grupo.

O pré-candidato a prefeito pelo Progressistas, Gehlen Diniz, agradeceu a confiança de todos em torno da chapa que foi anunciada. “Vínhamos defendendo essa união. Agradeço imensamente ao vereador Josandro, a empresária Charlene Lima, ex-vereador Zenil e a ex-prefeita Toinha Vieira. Essa é uma demonstração de grandeza”, comentou.

No próximo dia 11, o Progressistas estará realizando sua convenção em Sena Madureira.

