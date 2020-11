Eleições 2020: Lacres das urnas eletrônicas começam a ser realizados na Regional Purus

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Em uma audiência pública ocorrida na manhã desta quarta-feira (4), no Fórum Desembargador Vieira Ferreira, a justiça eleitoral representada pelo juiz Fábio Farias deu início ao procedimento de lacres das urnas eletrônicas que serão utilizadas no dia 15 deste mês, data da votação.

Na ocasião, foram inseridos dados dos eleitores e dos candidatos nas urnas e em seguida feito o lacre, o que denota a segurança da votação. Esse trabalho teve início hoje e deve ser concluído amanhã, visto que, além de Sena Madureira também são lacradas as urnas eletrônicas de Manoel Urbano e Santa Rosa que englobam a 3ª Zona Eleitoral. “Além dos lacres também são realizados alguns testes relacionados a segurança da urna. De fato, todos os preparativos estão sendo tomados para o pleito”, destacou Beatriz Pacífico, chefe do Fórum Eleitoral da 3ª zona.

Dados extraídos do Tribunal Regional Eleitoral apontam que somente em Sena Madureira 28.985 eleitores estão aptos a irem às urnas no dia 15 de novembro. Nesta data, serão escolhidos 13 vereadores, além do prefeito e do vice-prefeito.

