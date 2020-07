Eleições 2020: Deputado Gehlen Diniz reafirma sua pré-candidatura a prefeito de Sena Madureira

Redação Senaonline.net

Integrante do Partido Progressista (PP), o deputado estadual Gehlen Diniz ratificou na tarde desta quinta-feira (9), que é pré-candidato a prefeito de Sena Madureira. Em entrevista às Rádios Difusora e Aldeia FM, Diniz afirmou que vem buscando apoio junto a outras lideranças que figuram como oposição ao atual prefeito da cidade.

De acordo com ele, é preciso ser sacramentada essa união para fortalecer o grupo. “Temos bons quadros na oposição ao atual prefeito: Toinha Vieira, Charlene Lima, Josandro Cavalcante, Zenil Chaves, dentre outros. Estamos buscando esse entendimento, essa união. Mas, reafirmo que sou pré-candidato a prefeito e estou firme nessa decisão”, confirmou.

Gehlen Diniz exerce atualmente o segundo mandato de deputado estadual, é líder do Governo na Assembleia e do mesmo partido do governador Gladson Cameli. “Temos o apoio do governador Gladson Cameli e demais membros do nosso partido que pensam no fortalecimento da sigla no Acre. Vamos fazer uma campanha propositiva, mostrando o que pretendemos fazer por Sena Madureira”, frisou.

Ele acrescentou, ainda, que o PP já tem seus pré-candidatos ao cargo de vereador definidos. São 20 nomes entre homens e mulheres. “Vamos trabalhar para elegermos, no mínimo, três vereadores. Temos bons nomes que serão apresentados para a comunidade”, destacou.

Na data de ontem, Gehlen Diniz acompanhou o governador Gladson Cameli na entrega de 110 ônibus Escolares, cerimônia ocorrida em Rio Branco. Além disso, participou de outra agenda com o governador no interior do Estado.

Deixe seu comentário

comentários