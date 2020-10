Eleições 2020: 99 candidatos disputam as 13 vagas na Câmara Municipal de Sena

Levando-se em conta que a Câmara Municipal conta com 13 vagas, teremos uma média de 7 candidatos brigando por uma vaga no Poder Legislativo.

De agora em diante, visando ‘fisgar’ o voto do eleitor, eles estão andando nos Bairros e também na zona rural fazendo o chamado corpo-a- corpo. Além disso, terão a oportunidade de apresentar suas propostas no Horário Eleitoral Gratuito que terá início no Rádio e na TV no dia 9 de outubro.