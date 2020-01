Educação é umas das prioridades do mandato de Alan Rick

Da assessoria

O Deputado Federal Alan Rick (DEM) tem garantindo, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), melhorias no sistema de educação do Estado do Acre. Nos últimos cinco anos foram, ao todo, R$ 44.386.517,28 em recursos para obras de construção, reforma e ampliação de escolas e creches na capital e em cidades do interior, além da aquisição de ônibus escolares.

Em unidades já entregues destacam-se as escolas Edmundo Pinto, para 800 crianças e P.A. Antonio de Holanda, para 400 crianças, no Bujari e uma quadra coberta em Cruzeiro do Sul.

Das obras em andamento estão a escola de educação infantil do bairro Antonio Ramiro, em Plácido de Castro, a creche Dona Bela, em Bujari e a escola modelo Prof. Hermano Filho, em Sena Madureira, para mais de mil alunos.

Alan Rick garantiu recursos para obras que iniciarão já no começo de 2020. Entre elas estão a nova escola Socorro Frota em Brasiléia; a construção da Creche do Miritizal e mais uma quadra coberta em Cruzeiro do Sul; a construção da escola Pôr-do-Sol em Epitaciolândia; a construção da nova escola Justiniano Serpa, em Marechal Thaumaturgo; construção da cobertura e reforma da quadra da escola José Plácido de Castro em Porto Acre; reforma da escola de Ensino Médio José Gurgel Rabello, em Feijó, e a construção de uma Creche em Rio Branco que atenderá os moradores dos bairros Belo Jardim I e II.

“Muitas de nossas demandas já foram atendidas. Neste ano de 2019, entregamos seis ônibus escolares nos municípios de Cruzeiro do Sul (quatro), Plácido de Castro (um) e Porto Acre (um). Para 2020 iremos entregar mais de 30 ônibus nos 22 municípios do Acre, junto com a Secretaria de Educação do Estado”, destaca o parlamentar.

Alan Rick também destinou, via emendas extra-orçamentárias, R$ 5 milhões para obras de reforma das escolas técnicas da capital e interior, para aquisição de novos equipamentos e ônibus escolares para as escolas estaduais e IEPTEC. Os recursos estão empenhados para pagamento em 2020.

