EDITAL DE CONVOCAÇÃO Convenção Municipal

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do DEMOCRATAS – DEM do Munícipio de Sena Madureira, na forma da legislação eleitoral em vigor, pelo presente instrumento, CONVOCA os senhores membros do Diretório Municipal, titulares e suplentes, Delegados à Convenção Estadual, titulares e suplentes, Vereadores do DEM com domicílio eleitoral neste município, e membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral neste munícipio, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS, a realizar-se no Dia 15 de Setembro de 2020, das 17:00 às 21:00 horas, na Quadra de Esporte Aurino Brito, Bairro Vitória, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

• Decisão sobre Coligação Majoritária;

• Escolha dos candidatos a Vereadores, para o pleito municipal de 2020;

• Designação de um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido politico no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma do Artigo 5º da Resolução 23.609/TSE;

• Delegação de poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos ás eleições proporcionais;

• Sorteios dos números dos candidatos a Vereador.

Sena Madureira – AC, 03 de Setembro de 2020.

OBS: Devido a Pandemia, estará presente somente os pré-candidatos e algumas lideranças politicas, recomendamos que não levem crianças, idosos ou pessoas do grupo de risco, e que usem máscaras a todo o momento.

ASTÉRIO NOGUEIRA VIEIRA

Presidente do Diretório Municipal

DEM de Sena Madureira

