Edgardina Matos assumirá a Direção Geral do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena

Foi publicado na edição desta terça-feira (16), no Diário Oficial do Acre o Decreto 6.138 que confirma o nome de Edgardina Matos como a nova Gerente-Geral do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Ela assume a vaga em substituição a Elvis Danny que é pré-candidato a vereador pelo Democratas e, por força da lei eleitoral, teve que se afastar.

Edgardina Matos é esposa do ex-prefeito Jairo Cassiano e tem experiência na vida pública, pois já trabalhou em datas anteriores na Secretaria Municipal de Cidadania. Ela é formada em administração e Técnica em enfermagem, tendo um grande desafio pela frente já que o Hospital João Câncio Fernandes é a principal unidade de saúde de Sena Madureira.

Para o cargo de Gerente-Administrativo, o Governo convocou Michael Keller de Souza Silva que é funcionário público e já exerceu o cargo de Gerente-geral, sendo considerado um profissional de excelência.

Lembrando que a indicação da Gerência-Geral do Hospital e da Gerência-Administrativa é da cota do Deputado Federal Alan Rick (Democratas) que tem como principal referência em Sena Madureira o ex-prefeito Jairo Cassiano.

