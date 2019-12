“Dia da Família” é realizado com sucesso no Centro Sócioeducativo Purus, em Sena Madureira

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (23), o Centro Socioeducativo Purus, vinculado ao ISE no município de Sena Madureira, em parceria com o Núcleo da Secretaria de Estado de Educação, por meio da coordenação de Jovens e Adultos e programas especiais educacionais realizaram o Projeto “Dia da Família” com várias apresentações de atividades culturais, lúdicas e sorteios de presentes às famílias dos adolescentes.

O evento foi realizado no Ginásio do CSE/PURUS e contou com a presença de mais de 60 famílias, servidores, Agentes Educadores, autoridades e parceiros convidados.

O Frei Moisés, pároco da igreja católica, abriu o evento agradecendo ao diretor Francisco Amorim, pelo convite e anunciou que a partir daquela solenidade a Igreja católica também dará sua parcela de contribuição com a realização de Missas, catequese e outros trabalhos religiosos no CSE/PURUS.

Após o canto do Hino Nacional e a apresentação dos adolescentes do Cívico Militar, a composição do dispositivo de honra e as falas das autoridades deu-se inicio as apresentações com músicas Gospel, coral, teatro, danças com coreografia. Esse momento cultural foi realizado com participação dos adolescentes e educadores.

O Diretor do Centro Socioeducativo Purus, Francisco Amorim, em sua fala relatou o objetivo do encontro. “Estamos no caminho certo da ressocialização dos adolescentes, uma determinação do governo do estado e o apoio do presidente do ISE, Rógerio Silva, para que possamos trabalhar em parceria com a educação, a saúde,as igrejas, o tribunal de Justiça, o Ministério Público as forças de seguranças objetivando proporcionar um ambiente favorável para os adolescentes e suas famílias.”

O presidente Rogério Silva destacou a importância do evento no município. “ Estamos bem representados no município com uma equipe de profissionais que acreditamos e apoiamos, queremos agradecer a Deus e a todos os nosso parceiros aqui representados, finalizamos o ano com índices positivos para a instituição. Por fim, desejo um feliz natal e um ano novos de muitas benções para a direção, os servidores, agentes e educadores, as famílias, os adolescentes, e todos os presentes”, comentou.

O encerramento se deu ao meio-dia, ocasião em que foi servido um almoço especial a todos os presentes.

Autoridades presentes: Rogério Silva, Diretor Presidente do ISE no ACRE, Professora Gloria, coordenadora de projetos educacionais do ISE, professora Maria Irlane Diniz Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Educação, em Sena, Francisco Amorim, Diretor do Centro socioeducativo Purus, Diretora da escola de ensino Fundamental e Médio Assis Vasconcelos, professora Sionilda Gadelha, Frei Moisés, Pároco da Igreja católica, pastor Leandro da Igreja Universal, o Senhor Salustiano representante da secretária municipal de saúde e PNAISARE e Silva Neto, coordenador do projeto Civico-Militar.

