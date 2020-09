 “Deus me deu uma segunda chance”, diz sobrevivente de tragédia em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Deitada em uma cama na sala de observação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, a dona de casa Maria Liberdade de Paiva, 27 anos, diz ser a prova de um milagre. Ela conseguiu sobreviver a uma tragédia ocorrida ontem na região do ramal do Cassirian.

Durante a queda de uma árvore, três pessoas morreram no local e o outro morador foi a óbito quando estava sendo transferido para o PS da capital. Maria Auxiliadora, no entanto, não sofreu nenhuma fratura. “Tudo aconteceu muito rapidamente. Tinha ido mais a minha mãe ver um pessoal pescar e estávamos retornando à noite. Vinha uma pessoa escutando som e não deu pra gente ouvir o barulho direito da queda da árvore. Deus me deu uma segunda chance”, disse ela.

Ainda nesta manhã de domingo, Maria Liberdade que mora na estrada de Boca do Acre irá receber alta médica já que seu estado de saúde não é grave.

Além dela, outras duas mulheres estão internadas no Hospital de Sena, uma delas com fratura no fêmur, devendo ser encaminhada para Rio Branco nas próximas horas.

As vítimas fatais da tragédia são: Lucas da Silva Quenderé, 23 anos, Airton Cabral da Silva, 17 anos, Mateus da Silva Matos, 17 anos e Narcélio dos Santos, 27 anos.

