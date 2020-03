Detran apoia campanha do 8º Batalhão da PM para conscientizar sobre uso do capacete

Andreia Nobre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) constatou que das 104 vítimas fatais de acidentes de trânsito ocorridas no Acre no ano passado, 67 envolviam motocicletas, representando 64% do total. Por ser um veículo mais vulnerável a acidentes, o uso dos equipamentos de segurança é essencial para preservar vidas.

Para conscientizar os motociclistas da cidade de Sena Madureira, o 8º Batalhão da Polícia Militar do município iniciou neste mês de março, uma campanha voltada aos motociclistas. O Detran, por meio da 4ª Circunscrição Regional de Trânsito de Sena Madureira (4ª Ciretran) também resolveu abraçar a causa.

Card da campanha de conscientização (Ilustração Secom/AC)

Segundo o gerente da 4ª Ciretran, Francisco Maia, até o mês de fevereiro deste ano, morreram quatro pessoas em decorrência de acidentes de trânsito na cidade. Ele afirma que as mortes poderiam ter sido evitadas se as vítimas estivessem utilizando o capacete corretamente.

“Os motociclistas não estavam com a cinta jugular afivelada, isso é muito comum, as pessoas não pensam nas consequências de uma ação, no laudo pós-acidente ficou comprovado que eles sobreviveriam se tivessem usado o equipamento de segurança corretamente”, afirmou Maia.

De acordo com a tenente Maria Pontes, chefe do pelotão de trânsito do 8º BPM de Sena Madureira, a campanha vem sendo desenvolvida nos meios de comunicação social e com ações de fiscalização de trânsito na cidade.

“Estamos utilizando as rádios locais e as redes sociais, levando orientações para o uso correto dos equipamentos de segurança, já realizamos duas operações de fiscalização voltadas aos motociclistas, desta forma, queremos atuar de forma preventiva para reduzir os índices de acidentes na cidade”, destacou a tenente.

