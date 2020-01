Deterioradas, escolas do alto rio Iaco serão reconstruídas pelo governo

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Seguindo determinação do governador Gladson Cameli (Progressistas), a Secretaria Estadual de Educação, Núcleo de Sena Madureira, irá promover ao longo deste ano o trabalho de reconstrução em Escolas do alto rio Iaco. As unidades de ensino se encontram em situação precária, com a madeira apodrecendo e com várias goteiras.

Recentemente o professor Beto, coordenador de Gestão da SEE de Sena Madureira, esteve visitando essas escolas e constatando a viva-voz o problema. Segundo ele, em algumas comunidades as aulas ocorrem em lugares cedidos porque as escolas não oferecem mais condições de funcionamento. “Graças a Deus e mediante essa intervenção do Governo do Estado essa realidade irá mudar. Para este ano, essas escolas serão reconstruídas. Vamos aproveitar o inverno para transportar o material, visto que, trata-se de locais de difícil acesso”, comentou.

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora do Núcleo da SEE em Sena Madureira, entre as elas a serem reformadas ou reconstruídas estão: Santa Ana, Tabatinga, Santa Isabel e Nova Olinda, todas elas situadas no alto rio Iaco, há vários dias de barco do porto de Sena Madureira. “Com essas ações do governo, tanto alunos como professores terão um lugar digno para o processo de ensino e aprendizagem”, sintetizou.

Além do rio Iaco, tal intervenção também irá contemplar escolas do rio Purus e de outras localidades.

Deixe seu comentário

comentários