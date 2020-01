Scanner corporal flagra celulares em estômago de presos durante transferência entre pavilhões

Ascom Iapen

Policiais penais da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, surpreenderam dois detentos que haviam engolido celulares e tentavam transportá-los para outro pavilhão. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, durante a remoção do bloco de observação para o pavilhão dos presos provisórios.

De acordo com a equipe de plantão, durante as remoções de rotina em que os detentos que cumpriram o período de triagem são transferidos para o pavilhão dos presos provisórios, os policiais penais identificaram a atitude suspeita dos reeducandos V. S. R. e E. C. M, que demonstravam intenso nervosismo.

Os suspeitos foram encaminhados até o aparelho de scanner corporal, onde foi identificado a presença de dois celulares na região do estômago. Um dos reeducandos conseguiu expelir o eletrônico por meio de vômito. Já o outro será encaminhado para o hospital da cidade para avaliação médica e realização de procedimentos.

A direção da unidade informou que um procedimento administrativo será aberto para apuração dos fatos.

