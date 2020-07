Deputado Gehlen Diniz solicita o envio de Delegado para atuar em Sena Madureira

Redação Senaonline.net

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), encaminhou pedido nesta quarta-feira (15), ao secretário de Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, para que seja designado, em caráter de urgência, um delegado para atender em Sena Madureira. A reivindicação se fundamenta no fato de que o Dr. Marcos Frank, delegado de Sena, está afastado de suas funções no presente momento.

“Recebi ontem uma ligação do Dr. Thales Ferreira, promotor de justiça, onde compartilhou comigo a preocupação a respeito da falta de delegado de Polícia em Sena Madureira. Levei essa informação tanto ao Delegado Geral de Polícia, Dr. Henrique, quanto ao governador Gladson Cameli e nos foi garantido que no máximo até quinta-feira o problema será resolvido. É uma resposta satisfatória, pois temos uma população de mais de 40 mil habitantes e não podemos ficar sem delegado na cidade”, destacou o deputado.

Gehlen também agradeceu o promotor Thales Ferreira pela preocupação manifestada.

