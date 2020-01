Deputado Gehlen Diniz destina emenda para recuperar Quadra de areia, em Sena Madureira

Redação, com informações de Edinaldo Gomes

É de autoria do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), uma emenda parlamentar no valor de 100 mil reais para a recuperação da Quadra de Esportes que fica ao lado do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação, em Sena, em frente ao antigo Stok Supermercado. A verba também será empregada para a aquisição de insumos, visto que, se trata de uma quadra de areia.

De acordo com Gehlen Diniz, jovens que praticam atividades esportivas no local lhe procuraram fazendo tal reivindicação. “Trata-se de uma justa solicitação, pois a referida quadra é frequentada diariamente pela nossa juventude. Em razão disso, não medimos esforços para destinar essa emenda. Quem ganha, com isso, é a comunidade”, comentou.

Como se trata de uma emenda impositiva, o Governo do Estado deverá liberá-la ainda neste ano para que os trabalhos possam começar.

