Deputado Alan Rick visita clinica de fisioterapia da APAE Rio Branco, fruto de emenda individual

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou na terça-feira, 23, a clinica de fisioterapia da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em Rio Branco. O espaço, que vai beneficiar alunos matriculados na instituição da capital e interior, é fruto de uma emenda individual do democrata no valor de R$ 450 mil.

“A APAE presta um trabalho muito relevante no Estado. Cuida com muito carinho e profissionalismo das pessoas com deficiência, unindo conhecimento técnico com amor. É uma grande alegria poder contribuir com o fortalecimento dessa instituição através de minhas emendas individuais. O espaço está lindo, moderno, bem equipado e vai proporcionar aulas, reabilitação física e oral, além de atendimento psicológico”, disse ao lembrar ainda que o valor destinado por ele a APAE é o maior que a instituição já recebeu.

Os recursos destinados pelo deputado federal permitiram a aquisição de equipamentos e material permanente, como: cadeiras de rodas, andadores, nebulizadores, esteiras, computadores, bicicletas ergométricas, aparelhos de tração cervical, mesa ortopédica, ultrassons para fisioterapia, exercitadores, disco propriosceptivo, bola suíça, rampa para alongamento, balancim, parapodium, escada e rampa de canto, cama elástica, tablado, bastão, simetrógrafo, dentre outros.

Além da clínica de fisioterapia, a emenda também permitiu melhorias nas clínicas de Psicologia e Fonoaudiologia da instituição.

Atualmente, a APAE Rio Branco atende 323 crianças, sendo que 147 são deficientes intelectuais; e 176 possuem deficiências múltiplas, onde 70 são autistas e cinco possuem transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDHA); 33 possuem Síndrome de Down; 30 com paralisia cerebral; sete com hidrocefalia; doze com microcefalia; três com má formação (congênita); cinco com deficiência auditiva parcial; e onze com deficiência visual parcial.

APAE agradece

A presidente da APAE de Rio Branco, Cecília Lima agradeceu o parlamentar pela emenda alocada e pontuou a rapidez na liberação dos recursos. “Esse é um momento de extrema alegria para a APAE. Essa nova clínica significa a modernidade que tanto sonhamos. Com esses equipamentos hoje temos a melhor clínica de Rio Branco e somos gratos ao deputado Alan por todo apoio que nos tem dado. Ele tem sido o maior parceiro da APAE. Nós solicitamos os recursos e ele com muita rapidez nos atendeu. Obrigada pela empatia e ajuda”, falou.

A fisioterapeuta Fernanda Fernandes, também presente na visita, pontuou que o democrata proporcionou melhorias significativas no serviço que será ofertado na instituição. “Com a aquisição desses novos equipamentos, temos agora a clínica mais moderna da região. Nem mesmo as clínicas particulares contam com toda essa estrutura que conseguimos montar. Os resultados nos tratamentos serão ainda mais significativos, sem dúvidas. Só temos a agradecer ao deputado Alan Rick pelo importante apoio”, disse.

