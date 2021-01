Deputado Alan Rick é o parlamentar que mais tem apoiado a Educação no Acre

Deputado federal Alan Rick (DEM) tem sido o maior apoiador do governo do Estado na área de Educação. Desde o início do mandato já destinou mais R$ 64 milhões em emendas individuais e recursos extras na qual foram investidos na construção de creches, quadras, escolas, aquisição de ônibus escolares e equipamentos para o ensino fundamental, médio e profissionalizante.

“Desde que cheguei à Câmara já articulei e liberei, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), recursos a fim de fortalecer a área de Educação em todo o Estado. Muitas ações positivas já foram realizadas como a inauguração do Centro de Educação Infantil Maria Danila Pompeu, da Cidade do Povo, em Rio Branco; as escolas Edmundo Pinto e P.A. Antônio de Holanda, em Bujari; e outras estão em obras como a escola Prof. Hermano Filho em Sena Madureira”, disse o deputado.

E acrescentou: “Não podemos deixar de mencionar também a Escola da Variante e a creche do Miritizal em Cruzeiro do Sul, a escola Socorro Frota, em Brasileia; a escola de Educação Tipo I e a creche de Plácido de Castro; a creche Sorriso, em Acrelândia; a Creche Dona Bela, em Bujari, a creche de Xapuri, a ampliação da escola Jairo Júnior em Rio Branco, reforma de escolas e quadras em Porto Acre, dentre muitas outras”.

A entrega de 120 ônibus escolares ao Estado também foi mencionada pelo deputado. “Através de minhas emendas e de meu trabalho político junto ao FNDE, em parceria com a secretaria de Educação e o governo do Acre, ajudei na aquisição de 120 ônibus escolares para todos os municípios do Acre. Deste total, 65 são de 59 lugares, 19 são micro-ônibus de 29 lugares e 26 de são micro-ônibus de 19 lugares adaptados para alunos com deficiência”.

Os municípios de Rio Branco, Plácido de Castro, Brasiléia, Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Bujari já foram contemplados com ônibus escolares e muitos outros irão receber.

O parlamentar destaca ainda o trabalho realizado no Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC). “Temos realizado um forte trabalho em favor do IEPTEC Dom Moacyr. Foram mais de R$ 5,3 milhões em emendas para reformas, aquisição de equipamentos e ônibus escolares, além do trabalho pelo fortalecimento dos cursos técnicos e profissionalizantes”, finalizou. (Assessoria)

