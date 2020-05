Depasa utiliza canal de comunicação para ouvir a sociedade

Cleide Elizabeth

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) passa a contar com novo canal de contato com a população. A partir desta quarta-feira, 29, os usuários terão comunicação direta com o diretor-presidente do órgão, engenheiro Tião Fonseca, pelo WhatsApp número (68) 999454489.

O mecanismo auxilia as equipes técnicas da autarquia na organização das ordens de serviço, permitindo dar maior agilidade às demandas apresentadas pelos usuários. “O objetivo é manter diálogo franco e aberto com a população, inciativa com cunho de eficiência e eficácia na prestação do serviço”, explica o diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca.

Por meio do aplicativo, os usuários poderão esclarecer dúvidas, solicitar serviços, apresentar sugestões, reclamações ou denúncias. Além do atendimento no Whatsapp os usuários podem enviar mensagens aos aplicativos do órgão no Facebolk ou Instagram @comunicaçãodepasa.

Ferramenta auxilia o trabalho da equipes e permite agilizar atendimento ao usuário

O cenário de pandemia impôs mudança de hábitos à população e à rotina dos setores produtivos e órgãos públicos. Com o Depasa não foi diferente. Conforme estabelecido pelo decreto governamental que estabelece as regras de funcionamento dos órgãos públicos, o Depasa funciona em horário corrido das 8h às 13h, servidores acima de 60 anos ou que fazem parte o grupo de riso foram dispensados, e o atendimento está restrito aos serviços emergenciais. As redes sociais tem funcionado como alternativa para agilizar o atendimento aos usuários. Diariamente são muitas as solicitações.

Perguntas mais frequentes

Como faço para pagar minha conta de água?

O sistema de fatura online e emissão de segunda via de fatura está temporariamente fora do ar, mas equipes estão nas ruas fazendo a entrega da conta de água. Dessa forma, o Depasa vem trabalhando para restabelecer o sistema no menor tempo possível. Enquanto perdurar o problema juros e multas não serão cobrados. Vale lembrar que o pagamento da conta em dia colabora para a manutenção do sistema.

Como fazer uma solicitação de análise de viabilidade de rede de água ou esgoto

O atendimento está reduzido, mas em situações emergenciais as equipes estarão pontas para receber a solicitação e iniciar o protocolo de atendimento na sede do Depasa, situado na Rua Franco Ribeiro , 51, Centro.

