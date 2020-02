Depasa prorroga prazo da campanha “Regularize”, em Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

O Departamento Estadual de Pavimentação, Água e Saneamento (Depasa), prorrogou até o mês de junho deste ano a campanha “Regularize” que tem como meta principal diminuir o índice de inadimplência em Sena Madureira.

Sendo assim, os consumidores que estão com as contas atrasadas poderão procurar a sede da autarquia para normalizar a situação, sob pena de ter, futuramente, o fornecimento de água cortado. “Essa campanha teve início no ano passado, mas o governo resolveu prorrogá-la até junho deste ano. Pedimos aos consumidores que compareçam ao nosso escritório para fazer a negociação. O parcelamento da dívida por ser feito em até 60 vezes”, informou João Rodrigues, chefe do Depasa em Sena.

De acordo com levantamento, há um grande índice de inadimplência em Sena Madureira. “É importante salientar aos nossos usuários que o fornecimento de água demanda um custo alto, é por isso que estamos pedindo à população que colabore e evite também ter o fornecimento suspenso”, completou.

Além da inadimplência, outra luta travada pelo Depasa diz respeito ao desperdício de água na cidade. “Temos notado que ainda há um grande desperdício. Neste ano vamos dar continuidade á campanha de conscientização nas escolas, mas, desde já, pedimos a colaboração da comunidade no sentido de não estragar o líquido precioso”, enfatizou Raquel Araújo, coordenadora da campanha.

Atualmente o Depasa mantém suas captações de água no rio Iaco e consegue produzir 90 litros por segundo, o que possibilita o abastecimento em vários Bairros de Sena Madureira.

