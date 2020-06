Depasa de Sena Madureira orienta população a evitar o desperdício de água

Por: Edinaldo Gomes

Mediante a chegada do verão e a consequente baixa no nível das águas do rio Iaco, o Departamento Estadual de Pavimentação, Água e Saneamento (Depasa), emitiu na última sexta-feira (5), um alerta para a população de Sena Madureira no sentido de evitar o desperdício do líquido precioso.

O irmão João Rodrigues, chefe do Depasa em Sena, informou que, por enquanto, o abastecimento está normalizado, mas é importante que os moradores também colaborem. “O índice de desperdício de água em Sena Madureira ainda é grande. Pedimos às pessoas que ao encher suas caixas, seus reservatórios, fechem o registro, não deixem a água derramando à toa. Outra coisa: Nesse período de pandemia, aumentou muito o consumo já que as pessoas estão mais tempo em casa”, enfatizou.

Atualmente as captações de água do Depasa estão instaladas somente no rio Iaco. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do Iaco está em 3 metros e, nos próximos meses, deve baixar mais ainda em decorrência do período de estiagem.

