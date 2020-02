Democratas terá candidatura a prefeito em Tarauacá, quarto maior município do Acre

Da Redação

O presidente estadual do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, confirmou nesta quinta-feira, 6, em entrevista à imprensa que o partido terá candidatura própria a prefeito na cidade de Tarauacá. O nome escolhido é o do empresário Abdias da Farmácia – um ilustre Tarauacaense que tem uma história marcante no município.

De acordo com Jairo Cassiano, o lançamento de sua pré-candidatura está marcado para o dia 14 deste mês e tem o aval do deputado federal Alan Rick, maior liderança do Democratas no Estado. “O Abdias tem uma história bonita de superação, pois perdeu o pai muito cedo, aos cinco anos de idade, e ajudou a criar os irmãos. É uma pessoa que veio da zona rural, venceu as dificuldades e hoje é um cidadão notável em Tarauacá. Tenho certeza de que ele pode contribuir mais ainda com o seu município”, comentou.

Cassiano adiantou também que o Democratas busca alianças com outros partidos da base do governador Gladson Cameli para entrar mais forte ainda na disputa.

Além de Tarauacá, o DEM terá candidatos ao cargo de prefeito e vereador em outras cidades do Estado.

