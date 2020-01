Democratas realiza grande evento em Capixaba e confirma Manoel Maia como pré-candidato a prefeito

Redação Senaonline.net

A Caravana do Democratas liderada pelo deputado federal Alan Rick, por Jairo Cassiano, presidente estadual da sigla e pelo deputado estadual Antônio Pedro esteve no último final de semana na cidade de Capixaba. Durante um encontro bastante prestigiado, ocorreu a posse da nova Diretoria do DEM. Além disso, o partido confirmou a pré-candidatura do conceituado líder político Manoel Maia a prefeito do referido município.

De acordo com Jairo Cassiano, presidente do Democratas no Acre, a meta primordial tem sido buscar novas lideranças e fortalecer o partido para as Eleições deste ano. “Juntamente com o deputado Alan Rick e o deputado estadual Antônio Pedro, temos percorrido vários municípios do Acre. Graças a Deus, temos tido muitas filiações, pessoas que se dispõe a ajudar o projeto e marchar conosco no pleito deste ano. Aqui em Capixaba, o encontro foi muito proveitoso”, comentou.

Ele acrescentou que o partido busca o diálogo com representantes de outras siglas, porém, terá nome próprio para colocar na mesa de discussões. “Estamos aberto ao diálogo para construirmos as alianças, sempre ouvindo as lideranças de cada cidade. É com esse formato que iremos continuar trabalhando”, frisou.

Além de estar presente nos eventos do partido, o deputado Alan Rick tem participado, ainda, da entrega de equipamentos para as Prefeituras, comprados com emendas parlamentares de sal autoria que abarcam as áreas de saúde, educação, segurança pública, produção rural, dentre outras. “Mesmo no recesso da Câmara, estamos percorrendo os municípios tanto para a participação dos eventos do Democratas como também para acompanharmos de perto a destinação das nossas emendas. Vamos seguir trabalhando firme em prol da população acreana”, pontuou.

O Diretor do Iepetec, Francineudo Costa também acompanhou o evento.

A Caravana do Democratas ainda terá mais agendas a serem cumpridas nas cidades do interior do Acre.

