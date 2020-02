Democratas lança pré-candidatura de Abdias da Farmácia a Prefeito de Tarauacá

Da Redação

Em um evento prestigiado por centenas de pessoas, a Direção Estadual do Democratas lançou na noite de sexta-feira, 14, a pré-candidatura de Abdias da Farmácia a prefeito de Tarauacá, quarto maior município do Acre. Ocorrido no auditório do Sinteac, o encontro contou com a presença do presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, Secretário-geral, Carlos Sérgio, presidente do Iepetec, Francineudo Costa, dentre outras lideranças.

Abdias da Farmácia é detentor de uma História de vida marcante. Nascido na zona rural, ele conseguiu superar vários obstáculos até se tornar uma das figuras mais respeitadas daquela cidade.

Jairo Cassiano, presidente do Democratas no Acre, representou o deputado federal Alan Rick no evento e disse que se trata de um grande momento para a população de Tarauacá. “Estamos aqui para reafirmar o compromisso com a pré-candidatura de Abdias da Farmácia. Sua pré-candidatura e posteriormente a disputa do pleito é nossa prioridade, pois Tarauacá é a quarta maior cidade do Acre. O Abdias representa a ética e a inovação da política e nós confiamos nele. Vamos buscar alianças com outros partidos da base do governador Gladson Cameli para fortalecê-lo ainda mais”, comentou.

Ele também fez um agradecimento especial ao presidente do Democratas em Tarauacá, Edimar, pela organização do evento. “O Edimar tem sido um grande parceiro . Parabéns pela organização e por ajudar a fortalecer o Democratas”, salientou.

Demonstrando entusiasmo e otimismo, o pré-candidato Abdias da farmácia agradeceu a confiança do deputado Alan Rick, do presidente Jairo Cassiano e toda a equipe do Democratas, enfatizando que está pronto para esse novo desafio em sua vida. “O momento é de muita felicidade. Procuraremos fazer a boa política, trazendo esperanças para a população de Tarauacá, voltando as nossas atenções principalmente para a geração de emprego e renda. Agradeço a Deus pelo momento e toda a equipe do Democratas, na pessoa do deputado federal Alan Rick”, frisou.

Por se encontrar em outro compromisso, o deputado Alan Rick não teve como participar do grande encontro em Tarauacá, entretanto, em um vídeo que foi transmitido por um telão, ele disse que o pré-candidato Abdias da Farmácia tem todas as condições de participar efetivamente do pleito. “O Abdias da farmácia é um amigo que conta com a nossa confiança. Nós, do Democratas, temos prezado pela qualidade, é por isso que escolhemos seu nome. No mais, me coloco à disposição da população de Tarauacá para ajudar no que for possível como temos feito em todas as cidades do Acre”, destacou.

O encontro contou com cerca de 400 pessoas. Também foram feitas inúmeras filiações, fortalecendo mais ainda o Democratas em Tarauacá.

