Delegado Marcos Frank se destaca a frente da delegacia de Sena Madureira

Hoje (2020), temos 70% a menos de crimes patrimoniais e 84% de crimes contra a vida, sendo que isso é fruto do trabalho do Dr. Marcos Frank e sua equipe, juntamente com as Políciais Militar e Penal, do Poder judiciário e Ministério Público.

Em 2019 e 2020, 100% dos homicídios foram solucionados graça ao trabalho integrado entre a PC e PM em Sena Madureira.

Ademais, em 2019 a PC e PM elucidaram de forma brilhante o caso ” Amanda e Thauã” (jovens mortos e torturados), sendo exitosa às prisões e apreensões de todos os envolvidos.

Hoje devido ao trabalho integrado vivenciamos paz e ordem pública em Sena Madureira, por isso não podemos regredir.

