Daniel Herculano é o novo Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social

Por Lucas Costa – Ascom Com uma vasta experiência na vida pública, sendo secretário municipal de saúde por três anos e quatro meses e atuando como representante da Sesacre (Secretaria Estadual de Saúde) em Sena Madureira por oito meses. Daniel Herculano da Silva Filho mais conhecido como ‘Danielzinho’, passa a ser agora o novo secretário municipal de Cidadania e Assistência Social em Sena Madureira.

Sua nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (15). Daniel é formado em Administração e gestão pública, essa é sua segunda passagem pela gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB). O qual tem total confiança em sua pessoa, por seu trabalho e capacidade.

Em entrevista concedida a Imprensa da prefeitura, Daniel fez os agradecimentos ao prefeito Mazinho em poder voltar à gestão municipal, assumindo essa pasta tão importante que é a Assistência Social. “Deixo os parabéns a ex-secretária Lourdes Gregório pelo trabalho que ela desenvolveu aqui. Vamos fazer a programação dos programas sociais e também conversar com os coordenadores, funcionários pra que a gente possa desenvolver um trabalho de qualidade e principalmente atender quem mais precisa que é a população carente”, explica Daniel.

O secretário ainda acrescenta dizendo que a área da Assistência é muito sensível e o prefeito Mazinho se solidariza muito com essa área. “Esperamos que nos próximos meses possamos dá resposta que ele tanto almeja para a nossa população”.

O novo secretário tem o desejo de transformar a Secretaria de Assistência Social em uma referência não somente em Sena Madureira, mas também a nível de Estado como fez na época em que era secretário de Saúde. “Isso só será capaz se tivermos a união dos servidores em busca das melhorias. Não faço nada só, tendo uma equipe capacitada com certeza iremos alcançar os nossos objetivos. Esse é o nosso desejo e com fé em Deus daremos um resultado satisfatório” Finaliza.

O secretário ainda falou das obras que serão entregues nesse ano na área da Cidadania, como o novo Centro do Idoso e o prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ambos com recursos federais da deputada federal Jéssica Sales (MDB/AC). Na manhã de hoje o secretário esteve visitando essas obras, além de visitar também o abrigo municipal.

