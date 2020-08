Criminosos ateiam fogo em Escola na estrada Mário Lobão, em Sena Madureira

Redação Senaonline.net

A Escola estadual Madalena Nunes, localizada na estrada Mário Lobão, em Sena Madureira, foi alvo de um incêndio criminoso na passagem de ontem para hoje. O caso ainda está sendo investigado, mas tudo leva a crer que a ação ocorreu depois que a Polícia prendeu dois bandidos acusados de assaltar um casal de idosos. Seria, portanto, uma espécie de represália dos criminosos.

A referida unidade de ensino foi reconstruída recentemente pelo Governo do Estado e contava, inclusive, com aparelhos de ar-condicionado. Tudo foi transformado em cinzas.

Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar já tomaram conhecimento do incêndio e estão a procura dos autores.

A professora Irlane Diniz, coordenadora do Núcleo da SEE, em Sena Madureira, deslocou-se hoje de manhã para a escola. “Trata-se de uma ocorrência grave. Graças a Deus que não aconteceu nada com a vida de pessoas, mas tudo o que havíamos conseguido foi consumido pelo fogo”, lamentou.

