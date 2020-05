Criança morre afogada em caixa dágua, em Sena Madureira

Por: Josué da Silva

A notícia causou enorme comoção entre as famílias que residem nas proximidades do local do afogamento.

Trata-se de uma criança do sexo feminino, de aproximadamente dois anos de idade, que morava com a mãe, em uma casa localizada na Rua Santa Luzia, próximo a baixada do Cristo Liberador.

Informações preliminares apontam que a mãe da criança estaria preparando algo para alimentar a filha, e que por um instante teria deixado a mesma sozinha ao lado de uma caixa d’água, e que ao retornar à cozinha, encontrou a menina dentro da caixa, já praticamente desacordada.

“estávamos numa casa ao lado quando ouvimos os gritos de desespero da mãe, quando saímos naquela direção, nos deparamos com ela que trazia a criança nos braços, ali deu pra notar que a garotinha já estava praticamente sem sinal de vida”, disse um vizinho.

Naquela ocasião um cidadão passava de carro no local, e para tentar ganhar tempo, na esperança de que ainda daria para reanimá-la, levou a pequena garota às pressas ao Pronto Socorro do Hospital de Sena Madureira, mas infelizmente já era tarde demais.

A mãe da criança, familiares e amigos estão chocados com a tragédia registrada no começo da tarde deste domingo, (10) de maio, dia das Mães.

