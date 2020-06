Covid-19: Três moradores estão internados no Hospital de campanha de Sena Madureira

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

Instalado no Salão Paroquial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, o Hospital de campanha de Sena Madureira abriga atualmente três pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Um deles é um reeducando, natural de Rio Branco.

Seguindo as orientações médicas, eles estão totalmente isolados, submetidos ao tratamento na tentativa da reabilitação.

Montado por meio de uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura e Igreja católica, o Hospital de campanha é referência para pacientes com a Covid e passou a funcionar em momento oportuno, visto que, anteriormente os pacientes com coronavírus estavam internados no Hospital João Câncio Fernandes, onde habitualmente ficam pessoas que apresentam outras enfermidades.

Em Sena Madureira, os casos de Covid-19 vem aumentando a cada dia. Nesta segunda-feira (15), segundo Boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o município atingiu 354 casos confirmados, 11 casos a mais do que o divulgado na estatística de ontem.

Até o momento, 168 pessoas que foram infectadas conseguiram se recuperar.

