Covid-19: Moradores ignoram avanço da pandemia e lotam praia do Iaco

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde deste domingo (2), mais um boletim epidemiológico com relação a Covid-19, em Sena Madureira. Até agora já foram confirmados 1.073 casos da doença no município e a cada dia que passa o número de casos só aumenta.

Mesmo assim, muitos moradores ignoram o avanço da pandemia em Sena. Internautas postaram fotos de uma aglomeração na praia do Santa Rosa, no rio Iaco, acima da ponte metálica José Nogueira Sobrinho.

Informações apontam que na Boca do Iaco, dezenas de pessoas também se fizeram presentes na data de hoje, contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde que recomenda o isolamento social.

Vale lembrar que em datas anteriores a Polícia Militar isolou a entrada do balneário do km 23, sentido Sena a Rio Branco. Agora os moradores estão recorrendo ás praias que ficam ás margens do rio Iaco.

