COVID-19: Diminui o número de internações no Hospital de campanha de Sena Madureira

A cidade de Sena Madureira atingiu na tarde desta terça-feira (18), a marca de 1.327 casos confirmados da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Apesar disso, nas últimas semanas vem diminuindo o número de pacientes internados no Hospital de campanha que funciona no Salão Paroquial da Igreja católica.

De acordo com Daniel Herculano, representante da Sesacre em Sena no combate a pandemia, nesta quarta-feira (19), apenas dois moradores estão internados. O Hospital de campanha tem capacidade para comportar 15 pacientes. “Graças a Deus, nesse aspecto, a situação não é tão crítica, mas é importante que a população continue adotando os cuidados. O uso da máscara e do álcool em gel continua sendo fundamental”, comentou.