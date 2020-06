Covid-19: Centro é o Bairro com mais casos confirmados em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O Boletim epidemiológico emitido na noite desta quinta-feira (11), pela Secretaria Municipal de Saúde revelou que o Centro é o Bairro com mais casos confirmados da Covid-19, em Sena Madureira. Até agora, nessa região da cidade, 37 pessoas já testaram positivo para a doença.

Os casos da enfermidade também estão se espalhando para a zona rural de Sena. Pelo menos 33 já foram confirmados, mas o boletim não especifica quais são essas localidades.

CONFIRA A SITUAÇÃO NOS DEMAIS BAIRROS

Niterói (Segundo Distrito): 22

Bosque: 22

Bom Sucesso: 19

Cafezal: 18

Vila Militar: 15

Vitória: 14

Ana Vieira: 13

Jardim Primavera: 12

Eugênio Areal: 8

Cristo Libertador: 8

Cidade Nova: 8

CSU: 6

Rosa Gonçalves: 5

Pista: 4

Jorge Alves Júnior: 4

Cohab: 4

São Francisco: 2

José Nogueira Sobrinho: 2

Triângulo: 01

Nenê das Neves: 1

Não informado: 29

No total, Sena Madureira contabiliza até 289 casos confirmados da covid-19, sendo que 166 pacientes estão curados e somente 01 encontra-se internado no Hospital de campanha. 46 casos aguardam resultado do exame laboratorial.

Dados oficiais apontam que 02 moradores de Sena Madureira morreram em decorrência da doença.

